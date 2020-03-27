Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему известно только об одном случае заражения сотрудника администрации главы государства коронавирусом, и этот человек не контактировал с Владимиром Путиным.

"Мне известно об одном случае, то есть я могу подтвердить один. О втором мне неизвестно", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что два сотрудника администрации президента заразились коронавирусом.

Накануне, 26 марта, в пресс-службе российского кабмина "Интерфаксу" сообщили, что у сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус, его отправили на карантин.

"Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция", - сообщили в пресс-службе.