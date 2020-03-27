Аналитики ФРС нашли пользу для экономики в карантинных ограничениях

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Меры по ограничению пандемии помогают быстрее стабилизировать экономику после ее окончания, свидетельствует исследование экспертов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Они изучили последствия пандемии испанского гриппа 1918 года для экономики страны и сделали вывод, что меры немедицинского характера, такие как закрытие школ, введение карантина и ограничение рабочих часов, смягчают, а не усугубляют ущерб для экономики и снижают уровень смертности.

Во время испанского гриппа наиболлее подверженные заболеванию регионы США пережили резкое и устойчивое падение экономической активности. По подсчетам экспертов, промпроизводство в этих частях страны сократилось на 18%.

Сравнив ряд городов по темпам и жесткости принятых мер, авторы исследования пришли к выводу, что их введение на ранней стадии и принудительный характер не усугубляют спад экономики. Напротив, в тех городах, где меры были приняты раньше и выполнялись более жестко, наблюдался относительный рост занятости в сфере обрабатывающей промышленности и увеличение промпроизводства в 1919 году, после окончания пандемии.

Принятие мер немедицинского характера за десять дней до пандемии в определенном городе приводит к увеличению занятости в сфере обрабатывающей промышленности примерно на 5% в период после ее окончания.

При этом введение ограничений на дополнительные 50 дней позволяет увеличить занятость в этом секторе на 6,5% после окончания пандемии, отмечается в исследовании.

Эксперты сравнивают испанку с пандемией коронавируса и отмечают, что такие государства, как Тайвань и Сингапур, которые ввели подобные меры на ранних этапах распространения COVID-19, не только сумели ограничить рост числа зараженных, но и, похоже, смогли смягчить наиболее существенные негативные последствия пандемии для своих экономик.

Хотя исследование было проведено представителями ФРС, оно не было официально одобрено американским центробанком, отмечает MarketWatch.