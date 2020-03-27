Защита попросила перевести историка Соколова под домашний арест из-за COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского университета историка Олега Соколова, обратился к суду с ходатайством о переводе подзащитного под домашний арест.

"Распространение коронавируса касается пожилых людей - Соколов находится в преклонном возрасте", - сказал Почуев в пятницу во время процесса в Октябрьском районном суде Петербурга по продлению историку меры пресечения. Если историк заразится, оказать ему оперативную и квалифицированную медпомощь в СИЗО будет практически невозможно, отметил адвокат.

Почуев обратил внимание, что все следственные действия по делу уже закончены, вину ученый признал и раскаялся, скрываться от суда он не собирается.

Адвокат напомнил суду о родителях-инвалидах и детях Соколова

Он также призвал суд учитывать состояние здоровья родителей-инвалидов историка, которым требуется уход и о которых некому заботиться, кроме его подзащитного, так как Соколов - единственный ребенок в семье.

"На иждивении Соколова - двое несовершеннолетних детей. Кроме того, подзащитному нужно завершить научные труды, которые были начаты вместе с убитой Анастасией (Ещенко - ИФ), он хочет передать их потерпевшей стороне. (...) Защита не питает иллюзий, совершенное Олегом Валерьевичем преступление - тяжелое, но мы просим суд проявить гуманизм", - добавил Почуев.

В свою очередь сторона обвинения сообщила, что оснований для изменения Соколову меры пресечения нет.

Кроме того, адвокат Почуев и обвиняемый Соколов просили закрыть судебное разбирательство для "неразглашения сведений об интимных сторонах жизни участников процесса". По мнению защиты, разглашение информации по делу "способствует формированию общественного обвинительного вердикта, который может оказать влияние на приговор суда".

Суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.

Соколов принимает участие в заседании посредством видеоконференцсвязи. В настоящий момент ученый находится в московском СИЗО "Бутырка", куда его поместили на время предварительного следствия и проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Дело историка-убийцы

Уволенный из СПбГУ 63-летний Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе ссоры на почве взаимной ревности экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. В результате девушка скончалась.

Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Но сам упал в реку и вскоре был задержан с пакетом с отрубленными кистями рук.

Историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.