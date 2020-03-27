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Чиновника в Нижневартовске уволят за отдых в Таиланде в период карантина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе чиновника уволят за то, что он отправился в отпуск в Таиланд 18 марта после того, как в регионе ввели ограничения и режим повышенной готовности из-за коронавируса. Это решение принял мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

Пандемия коронавируса

Уволят директора департамента образования мэрии Нижневартовска Эдмонда Игошина. Режим повышенной готовности в ХМАО ввели 18 марта, с этого дня были отменены все командировки чиновников. Проверка установила, что Игошин 18 марта в 2 часа 18 минут ночи вылетел из Нижневартовска в отпуск. Его заметили в числе туристов, эвакуированных из Таиланда, по возвращении домой он самоизолировался. Мэр пообещал его уволить, как только он выйдет с больничного.

Проверка в отношении Игошина прошла по распоряжению губернатора Натальи Комаровой, которая потребовала "принять самые жесткие меры", если нарушение подтвердится.

По словам Комаровой, жители Нижневартовска также возмутились тем, что Игошин скрыл факт пребывания за границей.

На 27 марта в ХМАО подтверждено четыре случая заражения коронавирусом.

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Сеул, Южная Корея
ХМАО Нижневартовск Наталья Комарова Эдмонд Игошин Таиланд

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