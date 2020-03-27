Мишустин счел необходимым ввести по всей стране ограничения, уже принятые в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым распространить на все регионы России ограничительные меры против коронавируса, которые ранее были приняты в Москве и Подмосковье и касаются прежде всего развлечений и досуга.

Глава правительства призвал сограждан отнестись ответственно к ограничительным мерам, принятым в стране из-за распространения коронавируса.

"Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах", - сказал Мишустин на совещании в пятницу.

По словам Мишустина, чтобы случаев заражения "не стало больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры". "Мы разрабатываем их на основе постоянного системного анализа и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной", - сказал премьер.

Ранее в Москве с 28 марта по 5 апреля было решено приостановить работу всех кафе и ресторанов (кроме выдачи заказов на вынос и для доставки), магазинов (кроме тех, что торгуют продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек), наиболее посещаемых парков, а также салонов красоты и бань.