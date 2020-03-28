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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Что произошло за день: суббота, 28 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия с 30 марта временно закроет государственную границу. Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок границы с Белоруссией.

- За сутки в России выявили еще 228 случаев заражения коронавирусом. Всего их теперь 1264. В Москве число умерших пациентов с коронавирусом достигло пяти. Также стало известно о гибели еще двоих пациентов с COVID-19: в Оренбурге и Санкт-Петербурге.

- Правительство РФ установило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В список вошли, в частности, зоотовары, очки и линзы, печатные СМИ и табак, а также похоронные принадлежности. Согласно указу о нерабочей неделе в рамках борьбы с коронавирусом, магазины, которые продают товары первой необходимости, могут продолжить работу.

- В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19. Тест-системы отличаются высокой чувствительностью и дают результат через полтора часа. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, что сдавать анализы на коронавирус стоит только людям, находящимся в группе риска, так как после прохождения теста может возникнуть контакт с заболевшим, и тогда результаты не будут отражать реальную картину.

- Москва в первый день "антивирусных каникул" опустела. Дороги в столице были свободными, а число пассажиров общественного транспорта сократилось вдвое. По наблюдениям корреспондентов "Интерфакса", в центре Москвы было мало гуляющих, однако популярностью пользовались Серебряный бор и Лужники, а также гипермаркеты, аптеки и алкомаркеты.

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