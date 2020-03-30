Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Полномочий Собянина недостаточно, чтобы запрещать москвичам покидать дома, считает сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Он указал на ст. 55 Конституции, по которой ограничивать права и свободы граждан можно только федеральным законом. Поэтому "введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального собрания и президента", делает вывод Клишас.

- Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с эпидемией COVID-19 и не исключил "более жестких решений". В своем видеообращении экс-премьер призвал россиян сделать все, чтобы этого не случилось, - проявить самодисциплину и не покидать дом без необходимости. Также он предупредил, что пандемия приведет к экономическим трудностям в России и мире.

- Правительство РФ сможет перераспределять бюджетные ассигнования, не внося поправок в закон о бюджете. Соответствующий законопроект, призванный смягчить удар по экономике из-за коронавируса, планируется рассмотреть на заседании Госдумы по втором чтении 31 марта. Для согласования предложений Минфина будет создана комиссия, в которую войдут по семь представителей от Госдумы и Совета Федерации.

- Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля. Президент также сообщил, что пик смертности от нового коронавируса в США ожидается через две недели. Число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 142 тысячи, почти 2,5 тысячи человек скончались. При этом более тысячи смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк.

- Правительство РФ уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости. Из обновленного перечня исчезли табак, похоронные принадлежности, автозапчасти, компьютерное оборудование, стройматериалы и ряд других пунктов. Также некоторые позиции были конкретизированы (детские товары, санитарно-гигиенические изделия и др.).