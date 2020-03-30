Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило тысячу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В штате Нью-Йорк менее чем за месяц от последствий коронавирусной инфекции скончались 1 026 человек, сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, большинство смертей зарегистрированы в последние несколько дней. В одном городе Нью-Йорке скончались 776 человек.

Агентство указывает, что официальные цифры "будут оглашены не ранее понедельника".

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в штате 1 марта.

Всего в США выявлено более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 2,5 тысячи человек скончались, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.