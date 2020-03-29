Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

По мнению сенатора, право вводить такие ограничения есть только у парламента и президента

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ограничения прав и свобод граждан, подобные тем, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться по решению Федерального собрания и президента страны, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Комментируя соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина, сенатор сослался на ст. 55 Конституции РФ, согласно которой ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. Таким образом, Клишас делает вывод, что "введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального собрания и президента".

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы. Однако он считает, что введенные Собяниным меры по самоизоляции жителей не нарушают Конституцию, так как не вводят прямого запрета.

"Собянин прав. Если его сегодняшнее заявление - это рекомендации, то Собянин прав. Ответственности за нарушение рекомендаций он не вводит", - сказал Синельщиков "Интерфаксу".

Он напомнил, что закон об административных штрафах за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также за нарушение ограничительных мероприятий (карантина) Госдума планирует принять на предстоящей неделе.

"Ведь и сейчас ходит полиция по паркам и призывает людей отправляться домой. Она же наручники ни на кого не надевает", - отметил парламентарий.

Сегодня вечером Собянин объявил о введении с понедельника, 30 марта, режима домашней самоизоляции для всех жителей Москвы, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

В перспективе для передвижения по городу будут введены спецпропуска, но пока они не нужны: система спецпропусков в Москве заработает после появления специального акта.

Движение личного и общественного автотранспорта в Москве не ограничивается. Въезд и выезд из столицы не запрещен.