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Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России

Экс-премьер призвал готовиться к "разным сценариям" эпидемии COVID-19 и не исключил "еще более жестких решений"

Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России
Зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время обращения к россиянам
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видеообращении во "ВКонтакте" призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная (...) Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации", - заявил Медведев.

Вместе с тем он подчеркнул, что все необходимые меры принимаются, и важно не поддаваться панике. Отдельно экс-премьер выразил благодарность российским врачам, "достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам".

Тем не менее, Медведев призвал быть готовы к "разным сценариям" развития болезни.

"Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений, поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину, прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков", - сказал зампред Совбеза. Он призвал не поддаваться желанию провести нерабочую неделю так, "будто это обычные каникулы", и покидать квартиру или дачу только в случае крайней необходимости.

Медведев также признал, что пандемия приведет к экономическим трудностям в России, которые "уже чувствуют многие страны мира".

"Их (трудности - ИФ) чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком - к вирусу добавилось падение нефтяных котировок", - напомнил зампред Совбеза.

Медведев считает, что часть решений "придется корректировать исходя из текущего положения дел": экономические вопросы, по его мнению, сейчас вторичны, главной задачей он назвал здоровье людей.

Вместе с тем экс-премьер выразил уверенность в том, что Россия, имея "успешный опыт преодоления подобных трудностей" в 2014-2015 году, "достойно выйдет из сегодняшней ситуации".

Дмитрий Медведев

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