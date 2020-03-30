"Роснефть" приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Котировки компании взлетели на 7,6% на корпоративных новостях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Структура "Роснефти" ООО "РН-Капитал" 27 марта приобрело 1 086 260 акций и 325 000 GDR нефтяной компании, сообщила пресс-служба "Роснефти".

В начале торгов понедельника на "Московской бирже" акции нефтяной компании подорожали на 7,6%, до 325,75 рубля за штуку на этой новости и на сообщении о том, что "Роснефть" прекращает работу в Венесуэле и продает все активы, связанные с деятельностью в этой стране.

"Роснефть" 28 марта сообщила, что продаст российскому правительству активы в Венесуэле в обмен на пакет своих акций в 9,6%. Компания решила, что выйдет из всех венесуэльских проектов, "включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях".

"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщает "Роснефть". В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%, уточняет НК.

Правительство подтвердило, что купило у "Роснефти" ее венесуэльские активы, теперь им владельцем стала компания, на 100% принадлежащая государству. Нового владельца активов в пресс-службе правительства не назвали.

Как пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, это было ожидаемо от компании, которая хочет сохранить свою позицию в публичном международном бизнесе. "Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров", - сказал он. "Мы ожидаем, что публичные обещания наших партнеров по рынку будут выполнены", - добавил Леонтьев.

НК "Роснефть" реализовывала совместно с венесуэльской PDVSA 5 upstream-проектов: Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Добыча нефти по проектам "Роснефти" в Венесуэле в 2018 году выросла на 7% и составила 8,63 млн тонн, из них доля компании составляет 2,7 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" была оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится под американскими санкциями. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью структуру "Роснефти" - Rosneft Trading, а 12 марта еще одну - TNK Trading International.

"Роснефть" не раз заявляла, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед компанией составляла $2,3 млрд, в третьем квартале PDVSA снизила долг перед НК до $800 млн.