Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Посол США в Москве объяснил цели санкций против "дочек" "Роснефти"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон не стремится наказать Москву или российские компании, вводя санкции против ограничительные меры в отношении дочерних предприятий "Роснефти" за работу в Венесуэле, а хочет лишить режим президента Николаса Мадуро экономической помощи, заявил "Коммерсанту" посол США в России Джон Салливан.

По его словам, санкции США вводятся ради изменения действий других государств по серьезным геополитическим вопросам.

"В случае с Венесуэлой мы таким образом хотим устранить экономическую поддержку режима Мадуро, который мы считаем нелегитимным, недемократическим, агрессивным и авторитарным, - сказал дипломат. - Мы не стремимся наказать "Роснефть" или "Роснефть-Трейдинг". Мы хотим лишить нелегитимный режим экономической подпитки. Этот режим завладел важной страной, незаконно присвоил себе рычаги управления ею".

Посол напомнил, что в 2019 году много стран призвали законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуйадо, который в январе провозгласил себя временным президентом. По его словам, цель политики президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы - увидеть ее демократической страной", а санкции по Венесуэле затрагивают не только Россию, но и другие страны, которые пытаются поддерживать Мадуро.

Геополитическим смыслом санкций, связанных с "Северным потоком-2", Салливан назвал обеспечение энергетической безопасности Европы.

"Возможно, вы помните, что еще в середине 1980-х годов президент Рейган поступил так же. Он предпринимал усилия, направленные на укрепление энергетической безопасности Европы, с тем чтобы Европа не была чрезмерно зависима от поставок, в том случае - природного газа, из одного источника", - сказал дипломат.

"Администрация США хотела предотвратить сценарий, при котором одна страна могла бы отключить Европе свет и отопление. И такими же соображениями руководствуется нынешняя администрация США, вводя санкции в отношении "Северного потока-2"", - добавил Салливан.

В середине февраля Минфин США включил швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Эту структуру "Роснефть" зарегистрировала в Женеве в начале 2011 года. Rosneft Trading оспорила это решение в суде.

В марте под санкции Минфина попала подконтрольная "Роснефти" швейцарская TNK Trading International (TTI).

Джон Салливан Венесуэла США Роснефть Николас Мадуро

Новости по теме

Новости

Алекперов увеличил долю в "ЛУКОЙЛе", купив акции почти на 1 млрд рублей

Алекперов увеличил долю в "ЛУКОЙЛе", купив акции почти на 1 млрд рублей

Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта ритейлеров

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и МосБиржи на 1,9-3%

Brent подешевела до $32,68 за баррель

Аналитики спрогнозировали нулевой рост ВВП РФ в случае повышения ставки ЦБ до 7-7,5%

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Чистая прибыль Saudi Aramco уменьшилась на $22,9 млрд в 2019 году

Правительство РФ запланировало потратить в этом году 600 млрд рублей из ФНБ

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');