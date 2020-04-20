Токарев переназначен главой "Транснефти"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов подписал директиву о продлении контракта с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, сообщили в аппарате вице-премьера. Его полномочия продлены еще на пять лет.

Токарев руководит нефтетранспортной монополией с 2007 года. Он сменил в этой должности Семена Вайнштока.

До перехода в "Транснефть" Токарев семь лет был гендиректором госкомпании "Зарубежнефть", а до этого работал в советской горнорудной промышленности и в управделами президента России.

Ему 69 лет. В 1973 году он окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "Электрификация и автоматизация горных работ", говорится в его официальной биографии на сайте "Транснефти". Он также учился в Высшей школе КГБ, и в 80-х годах служил в резидентуре спецслужбы в Дрездене вместе с Владимиром Путиным и Сергеем Чемезовым.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2019 году снизилась на 20%, до 179 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" анлитики ожидали показатель на уровне 180,9 млрд рублей. Годовая выручка компании выросла на 9%, до 1064 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 486,3 млрд руб., что на 12% выше показателя 2018 года.