Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Мэра Мурманска выписали из обсерватора

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр Мурманска Евгений Никора выписался из больницы, где находился под наблюдением с 17 марта после посещения частного шахматного турнира, на котором был зараженный коронавирусом гражданин Ирландии. Коронавируса у чиновника не нашли.

Пандемия коронавируса

Никора написал в инстаграме, что считает "символичным", что выписка выпала на день, когда "Единая Россия" запустила флешмоб #спасибоврачам. К записи он приложил фотографию с листом бумаги, на котором написал этот хештег.

По словам чиновника, врачи, "рискуя своей жизнью, делают все возможное для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции".

Ранее в пятницу из обсерватора были выпущены мурманские журналисты, которые освещали шахматный турнир с участием больного.

Коронавирус у гражданина Ирландии, приехавшего на турнир в Мурманске, обнаружили 19 марта. Это стал первый выявленный случай заражения в регионе. Сейчас их уже 12. Один из заболевших, житель Апатитов, который вернулся с Кубы, находится в состоянии средней тяжести, согласно данным оперштаба.

Мурманск Ирландия Евгений Никора

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании Росгвардии и закрытии Москвы

Росавиация опровергла предложение об ограничении внутреннего авиасообщения

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Собянин разрешил зоомагазинам и салонам связи работать в "коронавирусные каникулы"

Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 млн рублей за нарушение карантина

Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 млн рублей за нарушение карантина

На портале госуслуг запустили сервис для россиян, желающих вернуться на родину

ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

"Победа" объявила о приостановке всех рейсов на два месяца

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');