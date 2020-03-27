Мэра Мурманска выписали из обсерватора

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр Мурманска Евгений Никора выписался из больницы, где находился под наблюдением с 17 марта после посещения частного шахматного турнира, на котором был зараженный коронавирусом гражданин Ирландии. Коронавируса у чиновника не нашли.

Никора написал в инстаграме, что считает "символичным", что выписка выпала на день, когда "Единая Россия" запустила флешмоб #спасибоврачам. К записи он приложил фотографию с листом бумаги, на котором написал этот хештег.

По словам чиновника, врачи, "рискуя своей жизнью, делают все возможное для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции".

Ранее в пятницу из обсерватора были выпущены мурманские журналисты, которые освещали шахматный турнир с участием больного.

Коронавирус у гражданина Ирландии, приехавшего на турнир в Мурманске, обнаружили 19 марта. Это стал первый выявленный случай заражения в регионе. Сейчас их уже 12. Один из заболевших, житель Апатитов, который вернулся с Кубы, находится в состоянии средней тяжести, согласно данным оперштаба.