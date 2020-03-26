"Яндекс" выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" окажет поддержку по перевозке врачей, а также доставке продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, сформировав под это отдельный парк из нескольких тысяч машин, подключенных к "Яндекс.Такси", говорится в пресс-релизе интернет-компании.

Соответствующий проект под названием "Помощь рядом" будет запущен в Москве и Казани в ближайшее время - на данном этапе он будет распространяться на перевозку врачей и доставку социальных продуктовых наборов. Предложения о сотрудничестве в этом направлении компания отправила во все регионы присутствия "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" в РФ.

Для оплаты поездок водителей по таким заказам "Яндекс" выделит 250 млн руб.

В общей сложности интернет-компания выделяет 1,5 млрд руб. на проекты, связанные с поддержкой людей в условиях пандемии коронавируса.

В числе проектов: обеспечение дистанционного образования для школьников, помощь таксопаркам в антивирусной обработке, поддержка водителей и курьеров в случае заболевания COVID-19 или попадания в карантин и др.

В течение ближайшего месяца "Яндекс.Такси" направит более 500 млн руб. на стимулирование спроса на поездки в такси.

17 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и поручил правительству усилить меры по борьбе с контрафактом.

18 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий аптечным сетям дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

В четверг в рамках встречи с предпринимателями Путин согласился с тем, что необходимо лицензировать агрегаторы онлайн-продажи лекарств. При этом он подчеркнул, что "правительство должно быть уверено в надежности партнеров".

По данным на четверг, в РФ зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19.