"Яндекс.Такси" снова попросила ФАС разрешить ей купить активы группы "Везет"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" сообщил, что подал в ФАС новое ходатайство на покупку активов группы "Везёт".

О планах совершить такую сделку сервис сообщил в июле 2019 года. В октябре компания отозвала из ФАС свое ходатайство о сделке и внесла новое, изменив предмет сделки. По второму ходатайству ФАС должна была принять решение до конца 2019 года.

Однако в декабре "Яндекс.Такси" снова отозвала свое ходатайство в связи с "необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивает сделка", объяснили в пресс-службе сервиса.

Таким образом, компания во второй раз переподала ходатайство по сделке в ФАС.

В июле предполагалось, что "Яндекс.Такси" купит активы группы "Везет!", в том числе софт и колл-центры. До конца 2019 года акционеры ГК "Везёт" должны были получить до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI. Предполагалось, что у "Яндекса" останется 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber - 35%, еще 5,3% - у сотрудников в рамках программы поощрения.

В октябре "Яндекс.Такси" в новом ходатайстве в ФАС внесла в контур сделки новые объекты собственности ГК "Везёт", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

ГК "Везет" была создана в 2017 году в результате объединения бизнесов "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везет", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России. Сделка по объединению была реализована при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в сервис около $100 млн. В декабре 2017 года в ГК "Везет" инвестировал фонд Almaz Capital. Летом 2018 года Mail.ru Group предоставил ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.

В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стороны оценили совместный бизнес более чем в $3,8 млрд. В материалах "Яндекса" сообщалось, что доля интернет-компании в СП составляет 61%, у Uber - 37,96%, еще 1,04% - у сотрудников.

Объединенная компания "Яндекс.Такси" и Uber - MLU B.V. - управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango.