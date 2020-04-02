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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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Песков заявил, что МИД даст разъяснения по самолету с медпомощью для США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ готовит разъяснения по вопросу самолата с медицинской помощью, отправленного накануне в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот счет мы договорились, будут разъяснения министерства иностранных дел, я думаю, в ближайшее время они сообщат", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто именно в США просил у России помощи в борьбе с коронавирусом.

Комментируя заявление Госдепа о том, что США купили у России медицинское оборудование, а не приняли ее в качестве гуманитарной помощи, Песков также сообщил, что "эти разъяснения даст министерство иностранных дел".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российский военный самолет Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире - вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США. В среду вечером, 1 апреля, самолет прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, где началась его разгрузка.

По информации Минобороны РФ, на борту "Руслана" медицинские маски и медицинское оборудование.

Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Дмитрий Песков МИД РФ США

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