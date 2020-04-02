Песков заявил, что МИД даст разъяснения по самолету с медпомощью для США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ готовит разъяснения по вопросу самолата с медицинской помощью, отправленного накануне в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот счет мы договорились, будут разъяснения министерства иностранных дел, я думаю, в ближайшее время они сообщат", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто именно в США просил у России помощи в борьбе с коронавирусом.

Комментируя заявление Госдепа о том, что США купили у России медицинское оборудование, а не приняли ее в качестве гуманитарной помощи, Песков также сообщил, что "эти разъяснения даст министерство иностранных дел".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российский военный самолет Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире - вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США. В среду вечером, 1 апреля, самолет прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, где началась его разгрузка.

По информации Минобороны РФ, на борту "Руслана" медицинские маски и медицинское оборудование.

Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США.