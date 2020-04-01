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Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Самолет ВКС РФ с грузом медицинской помощи совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в среду вечером, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке подтвердили, что российский самолет с гуманитарной помощью Ан-124 "Руслан" прибыл в США, борт встречали российские дипломаты. Пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский прислал "Интерфаксу" несколько фотографий того, как совершал посадку самолет ВКС РФ.

По его словам, в настоящее время "началась разгрузка самолета".

Российский самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в ночь на среду.

Договоренность об отправке груза с медпомощью была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США 30 марта.

Сначала о готовящейся отправке груза объявил Дональд Трамп, без подробностей сообщив, что "Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово". Позднее наличие такой договоренности подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке" предложила Вашингтону "помощь в виде медицинской техники и средств защиты", которую Трамп "с признательностью" принял.

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (России Владимир Путин) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", - пояснил Песков.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, в настоящий момент у России есть ресурсы, которые она может направить на поддержку в другие страны, оказавшиеся под более сильным ударом коронавируса.

"Никто не может исключать, что нам тоже может понадобиться помощь из-за границы. У нас есть друзья, готовые помочь нам", - добавил посол.

Ранее Россия направила в Италию 14 самолетов с российскими военными специалистами и оборудованием для диагностики и дезинфекции, а также передовой отряд вирусологов на помощь в борьбе с коронавирусом. Как отмечалось, на всей российской технике присутствуют надписи "Из России с любовью" на трех языках - русском, итальянском и английском.

США Россия Нью-Йорк

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