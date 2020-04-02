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МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза
Российский самолет с гуманитарной помощью в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке
Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Половина стоимости гуманитарного груза из РФ для США была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина - американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России".

Самолет ВКС РФ Ан-124 "Руслан" с грузом медицинской помощи прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может направить в США новые партии медицинской помощи при необходимости.

По его словам, РФ доставила в США "медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты".

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

"Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас", - подчеркнула представитель госдепартамента.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
МИД РФ РФПИ США

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