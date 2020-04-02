МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

Российский самолет с гуманитарной помощью в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Половина стоимости гуманитарного груза из РФ для США была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина - американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России".

Самолет ВКС РФ Ан-124 "Руслан" с грузом медицинской помощи прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может направить в США новые партии медицинской помощи при необходимости.

По его словам, РФ доставила в США "медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты".

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

"Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас", - подчеркнула представитель госдепартамента.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".