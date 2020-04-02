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США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Медицинское оборудование, доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка из России, было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

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"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

"Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас", - подчеркнула представитель госдепартамента.

Самолет ВКС РФ Ан-124 прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может при необходимости направить в США новые партии медицинской помощи.

США Россия

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