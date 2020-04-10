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В Коми на фоне вспышки коронавируса назначен новый министр здравоохранения

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Виктория Филин назначена на должность министра здравоохранения Коми и заместителя председателя правительства региона, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

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Соответствующее распоряжение подписал врио главы Коми Владимир Уйба.

По информации местных СМИ, до назначения Филин работала начальником Центральной медико-санитарной части №38 Федерального медико-биологического агентства.

Ранее Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина. Он занимал этот пост с 2016 года.

Как сообщалось, в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара был выявлен очаг коронавирусной инфекции, среди заболевших есть медицинские работники. Следствие начало проверку после сообщений СМИ о том, что источником заражения большого количества людей в больнице мог стать один из работников медицинского персонала.

Также зараженные коронавирусом были выявлены в республиканской клинической и Княжпогостской больницах Коми.

По данным на 10 апреля, за сутки в Коми выявлено 58 новых случаев, всего диагноз подтвержден у 208 пациентов. От инфекции скончались три человека.

2 апреля в отставку ушел глава республики Сергей Гапликов. Президент назначил врио главы региона Уйбу, который ранее занимал пост замминистра здравоохранения РФ.

Коми

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