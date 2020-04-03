В России выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае. Коронавирус выявлен еще у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев подтверждены в ЯНАО и Ленинградской области, 9 - в Санкт-Петербурге, 8 - в ХМАО, 6 - в Татарстане, по 5 - в Калмыкии, Тюменской области, 4 - в Саратовской области.

По 3 случая зарегистрированы в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 - в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму, Приморском крае, по 1 - в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, в Пермском и Хабаровском краях, Ингушетии и Бурятии.

Выздоровели еще 46 человек, из них в Москве - 28, Самарской области - 5, Татарстане - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего из больниц выписан уже 281 пациент.

За сутки умерли четыре пациента, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией. Две смерти зарегистрированы в Коми, по одной - в Москве и Пермском крае. Число умерших от осложнений достигло 34 человек.

Между тем Роспотребнадзор сообщает, что под наблюдением медиков находятся 210,2 тыс. человек, сделано более 575 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в ходе которого он объявил о продлении нерабочего периода в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

Между тем в Москве, на которую приходится большая часть заболевших, режим самоизоляции для всех жителей города продлен до 1 мая.