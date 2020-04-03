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Россия 11 военными рейсами перебросит в Сербию специалистов и технику

Россия 11 военными рейсами перебросит в Сербию специалистов и технику
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия одиннадцатью военными рейсами перебросит в Сербию отряд специалистов, оборудование и технику для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Самолеты доставят в Сербию 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Отправка российских военных специалистов и техники в Сербию начнется 3 апреля, заявили в Минобороны РФ.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Сербии. На военном аэродроме "Чкаловский" уже подготовлены самолеты Ил-76 ВКС России. К вылету готовы восемь врачебно-сестринских бригад, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты для проведения дезинфекции.

Некоторые сербские СМИ ранее сообщили, что в Сербии ждут российский самолет, который, в частности, доставит аппараты искусственной вентиляции легких.

О том, что Россия поможет Сербии в борьбе с коронавирусом, стало известно накануне после телефонного разговора президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

1 апреля российский военно-транспортный самолет доставил медицинскую помощь в Нью-Йорк. По данным телеканала CNN, на его борту были средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства. Половина стоимости была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В марте в Италию, где складывается самая тяжелая в Европе ситуация с коронавирусом, самолеты Минобороны России перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В четверг Минобороны РФ сообщило, что российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ совместно с итальянскими военными проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей в городах области Ломбардия.

В России число заболевших коронавирусом перевалило за 4 тыс., 601 новый случай отмечен за последние сутки. Умерли 34 человека, у которых был диагностирован коронавирус.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Минобороны РФ Сербия

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