Правительство разрешило ЧОПам охранять нефтяные и газовые объекты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять объекты нефтяной, газовой и нефтегазохимической промышленности, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер внес изменения в постановление о "Вопросах частной детективной (сыскной) и частной охраной деятельности". Он исключил из перечня объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, "объекты нефтяной и нефтехимической промышленности, газовой и газохимической промышленности".

В середине января 2019 года "Коммерсантъ" сообщил, что нефтяные компании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа. По данным издания, компании ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР и "Татнефть" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.

В пресс-службе Росгвардии тогда сказали, что удивлены этой жалобе и что ЧОПы проверяют не так уж и много. В феврале представитель Росгвардии заявил, что в 2018 году проверки выявили более 25 000 нарушений в организации охраны объектов Топливно-энергетического комплекса.