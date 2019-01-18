В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Росгвардии узнали из СМИ о письме нефтяных компаний с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Мы были удивлены таким обращениям, потому что у нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всеми участниками рынка и, в первую очередь, с ТЭК. Отмечу, что у нас очень много форматов взаимодействия с этими компаниями, есть экспертный совет, куда входят более ста представителей ЧОП, крупных компаний, а также экспертов. Мы как минимум несколько раз в квартал проводим заседания, на которых данные проблемы не поднимались. Хочу отметить, что мы до сих пор не знакомы с содержанием этого обращения, мы исходим только из той информации, которая появилась в СМИ, самого письма нет", - сказал Грибакин.

Он также отметил, что не соответствует действительности информация о значительном количестве проверок частных охранных организаций, работающих в сфере ТЭК.

"Когда охранная функция перешла от МВД в Росгвардию, то была установлена прозрачная система проверочных мероприятий, которую регулирует законодательство - составляется реестр проверок. О предстоящих проверках обязательно информируется проверяемый, и вся эта информация официально размещается на сайте Генеральной прокуратуры - любой руководитель частной охранной организации может зайти и посмотреть стоит ли он в плане на 2019 год", - сказал Грибакин.

Росгвардия внимательно изучает все доводы, которые распространились в СМИ. Также рассматривается возможность в ближайшее время провести встречу с представителями частных охранных организаций, работающих в сфере ТЭК, для согласования их позиции, которые звучали в СМИ. Такое указание уже дано руководством ведомства, добавил он.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что нефтяные компании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.

По данным издания компании ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР и "Татнефть" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.