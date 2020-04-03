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Аудитория второго телеобращения Путина почти вдвое превзошла аудиторию первого в Большой Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Телеобращение президента Владимира Путина к нации 2 апреля, в котором он продлил нерабочие дни до конца месяца, собрало в Большой Москве, по предварительным данным, почти в два раза большую аудиторию, чем предыдущее, сообщил телеизмеритель Mediascope.

Пандемия коронавируса

Предварительно суммарно аудитория обращения составила 4 272 100 телезрителей региона старше четырех лет с рейтингом в 8,9% (среднее количество, смотревших от населения). Охват, то есть количество смотревших каналы минимум 1 минуту, составлял 4 447 200 человек (30%), доля (среднее количество смотревших каналы от всей телеаудитории) - 86,5%.

Первое обращение по коронавирусу от 25 марта собрало, по уточнннным данным, в том же регионе аудиторию в 2 400 300 телезрителей старше четырех лет с рейтингом в 16,2% (среднее количество, смотревших от населения). Охват, то есть количество смотревших каналы минимум 1 минуту, составил 2 722 500 человек (18,4%), доля (среднее количество смотревших каналы от всей телеаудитории) - 77,1%.

Таким образом, по предварительным данным, второе обращение собрало перед экранами в 1,8 раз больше зрителей, чем первое.

В предыдущие три недели марта (с 1 по 24 марта) в рабочие дни средний показатель по аудитории этого тайм-слота по совокупности каналов составил 1 415 500 человек (рейтинг 9,6%), долей в 61,3% и охватом в 1 727 100 человек или 11,7%.

В генеральную совокупность "Большая Москва" входит постоянное городское население Москвы (включая Новомосковский и Троицкий АО) и всех городов с численностью 100 000 и более человек, расположенных в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

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Mediascope Владимир Путин Москва Московская область

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