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Телеобращение Путина увеличило среднюю телеаудиторию на 70%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Во время выхода в эфир 25 марта телеобращения президента Владимира Путина, телеаудитория выросла почти на 70% по сравнению со средней для этого временного промежутка за первые три недели марта, собщил телеизмеритель Mediascope.

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С 1 по 24 марта телесмотрение во временном слоте, когда было показано обращение, собирало аудиторию, то есть среднее количество, которые смотрели телеканалы, в 6 820 400 человек с рейтингом в 9,6% (среднее количество, смотревших от населения). Охват, то есть количество смотревших каналы минимум 1 минуту, составлял 8 952 700 человек (12,7%), доля (среднее количество смотревших каналы от всей телеаудитории) - 56,3%.

Аудитория президентского обращения 25 марта составила 11 112 900 человек с рейтингом в 12,7%, охватом аудитории в 12 920 100 человек и долей в 72,3%. Таким образом, аудитория выросла более, чем в 1,6 раз.

Измерения прошли среди жителей городов с населением более 100 000 человек с учетом как домашнего, так и дачного просмотра, учитывались зрители в возрасти от четырех лет. Измерялось смотрение каналов "Россия 1" (ВГТРК), НТВ, Первый канал, Россия-24 (ВГТРК), Рен ТВ, Пятый канал, ТНТ, ТВ-3, Пятница, МИР, Матч ТВ, ОТР, 2X2, ТНТ 4, Супер.

В телеобращении к нации 25 марта Путин объявил в стране оплачиваемые выходные с 28 марта по 5 апреля, предложил ряд мер по поддержке незащищенных слоев населения в связи с коронавирусом и предложил ввести новые налоги для пополнения бюджета. Он также объявил, что голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на неопределенный срок.

Mediascope Владимир Путин

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