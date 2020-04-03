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Рейтинги Путина выросли после обращения к россиянам 2 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения в четверг к россиянам по ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

"2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос, в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%", - отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, за прошлую неделю показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов, отрицательно - 28,4%.

После первого обращения Путина к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии (25 марта) социологи также отмечали рост рейтинговых позиций главы государства: рейтинг одобрения составил тогда 63,5%, рейтинг доверия - 69%.

В инициативном всероссийском опросе ежедневно участвуют 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Владимир Путин ВЦИОМ

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