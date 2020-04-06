Путин обсудит с губернаторами готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет селекторное совещание с губернаторами и выяснит, готовы ли они к борбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

По его словам, на совещании будет выясняться, "везде ли создано необходимое количество дополнительных койко-мест в больницах, хватает ли оборудования и лекарств", хватает ли врачей. Он напомнил, что правительство "выделило регионам для борьбы с коронавирусом серьезные средства" и хочет знать, "насколько эффективно они используются".

"Мы действуем на опережение, чтобы сдержать распространение инфекции по стране, и здесь любое промедление сработает против нас, затруднит превентивные действия", - отметил премьер. Он напомнил, что во многих регионах ввели режим повешенной готовности и поблагодарил граждан, ответственно соблюдающих режим самоизоляции.

Президент Владимир Путин дважды выступал с телеобращениями к нации. Сначала он объявил с конца марта неделю нерабочих дней и пообещал ряд мер по поддержке граждан и бизнеса. Затем он продлил нерабочий режим на весь апрель.