Врач-пульмонолог заявил об отсутствии лекарств, однозначно излечивающих от COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Лекарств, которые однозначно могут вылечить от коронавируса, сейчас нет, наиболее верным способом не заболеть является изоляция, сообщил врач-пульмонолог, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Пальмов.

Об этом медик заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу. Он отметил, что единственным верным способом не заболеть является карантин. "Поэтому, что в средние века, что сейчас - ничего лучше карантинных мероприятий человечество не придумало", - сказал доктор.

Как сообщил ранее в пятницу Роспотребнадзор, в настоящий момент в России под наблюдением находится 210,2 тыс. человек, сделано более 575 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

В России общее число случаев COVID-19 выросло на 601 - до 4149, число выздоровевших за весь период достигло 281, умерли - 34, сообщил оперативный штаб.

В мире насчитывался 1млн 15 тыс. 308 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, скончались 52 тыс. 648 человек, поправились почти 210 тыс.

Ранее в марте сообщалось, что французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом. В конце января российский Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса. В этом перечне оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.