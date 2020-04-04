Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 095 917+82 760

В российской армии нет заразившихся коронавирусом

В российской армии нет заразившихся коронавирусом
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военные врачи проверили на коронавирус почти 4,8 тысяч российских военных, все результаты отрицательные, сообщило Минобороны РФ.

"4 тыс. 794 тестирований военнослужащих на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет", – говорится в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Министерство сообщило также, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения на 4 тыс. 800 коек, подготовлено к работе 2 тыс. 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

В Минобороны работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов для выявления возбудителя коронавируса.

В частях и подразделениях Минобороны установлено 5 тыс. 554 стационарных пункта контроля температуры, сформировано 1 тыс. 647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.

Минобороны коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Что произошло за день: пятница, 3 апреля

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Четыре компании из РФ начали оформлять документы на поставку нефти в Белоруссию

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');