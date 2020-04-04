В российской армии нет заразившихся коронавирусом

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военные врачи проверили на коронавирус почти 4,8 тысяч российских военных, все результаты отрицательные, сообщило Минобороны РФ.

"4 тыс. 794 тестирований военнослужащих на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет", – говорится в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Министерство сообщило также, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения на 4 тыс. 800 коек, подготовлено к работе 2 тыс. 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

В Минобороны работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов для выявления возбудителя коронавируса.

В частях и подразделениях Минобороны установлено 5 тыс. 554 стационарных пункта контроля температуры, сформировано 1 тыс. 647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.