В больницу в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В инфекционную больницу №40 в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента, всего там сейчас находятся 405 человек, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

По его словам, диагноз пневмония поставлен 357 больным, у 217 подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 31 человек, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки из больницы никого не выписали.

По данным на утро понедельника, в Москве выявлено 3893 случаев заболевания коронавирусом, 198 человек выздоровели и выписались из больницы. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 29 человек.