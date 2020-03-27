ФНС предложила банкротить граждан за полгода без суда и без арбитражных управляющих

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает сделать внесудебную процедуру банкротства для граждан максимально простой и быстрой: списывать их долги через полгода после бесплатной публикации о намерении обанкротиться в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с поправками в законопроект о внесудебном банкротстве граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 марта поручил Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти "обеспечить доработку ко второму чтению" этого законопроекта. Документ, внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года единороссом Николаем Николаевым, вводит наряду с традиционной судебной процедурой банкротства еще и внесудебную, которой смогут воспользоваться граждане с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

По проекту, внесудебной процедурой граждан будут заниматься арбитражные управляющие. Процедура длится год, в течение которого действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, запрещается набирать новые кредиты и займы. По истечении этого срока непогашенные долги человека должны автоматически аннулироваться. Сама процедура должна быть для граждан бесплатной.

Предложения ФНС

ФНС согласна с идеей внедрения внесудебной процедуры несостоятельности граждан, но считает, что предлагаемый механизм "не в полном объеме решает задачи по упрощению и бесплатности внесудебной процедуры банкротства", рассказал источник "Интерфакса".

Во-первых, служба предлагает сократить срок, после которого аннулируются долги, с года до шести месяцев.

Во-вторых, предлагает не распространять эту процедуру на индивидуальных предпринимателей.

В-третьих, возражение у службы вызвала обязательность обращения человека к арбитражному управляющему. Она видит угрозу в том, что фактически гражданам придется платить, так как управляющие будут неформально навязывать им допуслуги. Это приведет к снижению доступности и популярности нового механизма среди граждан, предполагает ФНС.

В связи с этим служба предлагает отказаться от обязательного участия арбитражных управляющих во внесудебном банкротстве граждан. По мнению ФНС, желающие обанкротиться без суда смогут бесплатно разместить соответствующее публичное заявление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, будет утверждена специальная форма такого заявления. В нем должны быть указаны кредиторы и размер долгов перед ними. С момента публикации начнется полугодовой срок внесудебной процедуры банкротства.

В это время любое заинтересованное лицо сможет обратиться в суд с заявлением о несоответствии гражданина условиям внесудебного банкротства, и в случае его удовлетворения гражданин будет банкротиться через суд. Согласно проекту Николаева, в частности, у кандидата в банкроты не должно быть имущества, которое можно было бы продать. При этом кредитор, которого человек упомянул в своем заявлении, будет вправе запросить у граждан, компаний и в госорганах "иные сведения и (или) документы, необходимые для выявления несоответствия гражданина условиям внесудебного банкротства, в том числе сведения о принадлежащем гражданину имуществе, в том числе имущественных правах, и о его обязательствах", говорится в поправках ФНС к законопроекту Николаева.

По окончанию полугода гражданин освобождается от долгов, которые он указал в публичном заявлении. При этом не списывается ряд долгов, среди которых: задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по алиментам, зарплате и выходному пособию, по возмещению морального вред.

Поправки Минэкономразвития

Ранее свои поправки к законопроекту Николаева подготовило Минэкономразвития. Оно в частности, предлагает наряду с внесудебной процедурой несостоятельности ввести еще и упрощенную судебную. Ее отличие от уже существующего порядка признания граждан несостоятельными через суд - в необязательности участия финансового управляющего, собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника, поиска имущества и его продажи.

Пока в базе законопроектов нижней палаты парламента нет информации о том, что законопроект Николаева был доработан ко второму чтению.