Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

ФНС предложила банкротить граждан за полгода без суда и без арбитражных управляющих

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает сделать внесудебную процедуру банкротства для граждан максимально простой и быстрой: списывать их долги через полгода после бесплатной публикации о намерении обанкротиться в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с поправками в законопроект о внесудебном банкротстве граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 марта поручил Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти "обеспечить доработку ко второму чтению" этого законопроекта. Документ, внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года единороссом Николаем Николаевым, вводит наряду с традиционной судебной процедурой банкротства еще и внесудебную, которой смогут воспользоваться граждане с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

По проекту, внесудебной процедурой граждан будут заниматься арбитражные управляющие. Процедура длится год, в течение которого действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, запрещается набирать новые кредиты и займы. По истечении этого срока непогашенные долги человека должны автоматически аннулироваться. Сама процедура должна быть для граждан бесплатной.

Предложения ФНС

ФНС согласна с идеей внедрения внесудебной процедуры несостоятельности граждан, но считает, что предлагаемый механизм "не в полном объеме решает задачи по упрощению и бесплатности внесудебной процедуры банкротства", рассказал источник "Интерфакса".

Во-первых, служба предлагает сократить срок, после которого аннулируются долги, с года до шести месяцев.

Во-вторых, предлагает не распространять эту процедуру на индивидуальных предпринимателей.

В-третьих, возражение у службы вызвала обязательность обращения человека к арбитражному управляющему. Она видит угрозу в том, что фактически гражданам придется платить, так как управляющие будут неформально навязывать им допуслуги. Это приведет к снижению доступности и популярности нового механизма среди граждан, предполагает ФНС.

В связи с этим служба предлагает отказаться от обязательного участия арбитражных управляющих во внесудебном банкротстве граждан. По мнению ФНС, желающие обанкротиться без суда смогут бесплатно разместить соответствующее публичное заявление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, будет утверждена специальная форма такого заявления. В нем должны быть указаны кредиторы и размер долгов перед ними. С момента публикации начнется полугодовой срок внесудебной процедуры банкротства.

В это время любое заинтересованное лицо сможет обратиться в суд с заявлением о несоответствии гражданина условиям внесудебного банкротства, и в случае его удовлетворения гражданин будет банкротиться через суд. Согласно проекту Николаева, в частности, у кандидата в банкроты не должно быть имущества, которое можно было бы продать. При этом кредитор, которого человек упомянул в своем заявлении, будет вправе запросить у граждан, компаний и в госорганах "иные сведения и (или) документы, необходимые для выявления несоответствия гражданина условиям внесудебного банкротства, в том числе сведения о принадлежащем гражданину имуществе, в том числе имущественных правах, и о его обязательствах", говорится в поправках ФНС к законопроекту Николаева.

По окончанию полугода гражданин освобождается от долгов, которые он указал в публичном заявлении. При этом не списывается ряд долгов, среди которых: задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по алиментам, зарплате и выходному пособию, по возмещению морального вред.

Поправки Минэкономразвития

Ранее свои поправки к законопроекту Николаева подготовило Минэкономразвития. Оно в частности, предлагает наряду с внесудебной процедурой несостоятельности ввести еще и упрощенную судебную. Ее отличие от уже существующего порядка признания граждан несостоятельными через суд - в необязательности участия финансового управляющего, собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника, поиска имущества и его продажи.

Пока в базе законопроектов нижней палаты парламента нет информации о том, что законопроект Николаева был доработан ко второму чтению.

ФНС

Новости

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против COVID-19

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Рубль вечером ускорил падение из-за грядущей нерабочей недели и обвала нефти

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

Секретарь Совбеза заявил об аварийном состоянии 840 медучреждений на юге России

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании Росгвардии и закрытии Москвы

Росавиация опровергла предложение об ограничении внутреннего авиасообщения

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Собянин разрешил зоомагазинам и салонам связи работать в "коронавирусные каникулы"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');