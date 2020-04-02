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Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинскую область в связи со сложной эпидемиологической обстановкой перестали пускать автомобили из других регионов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пандемия коронавируса

Сотрудники ГАИ сузили проезжую часть на границах региона до одной полосы и организовали реверсивное движение. Водителей машин с номерами других регионов возвращают обратно. Проверку проходит весь поток в обоих направлениях.

Через границу пропускают только транзитный транспорт и грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел проводится оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

В Челябинской области введен режим самоизоляции. В регионе подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. В областном центре 75 экипажей ДПС проводят массовые проверки водителей - останавливают их и проводят профилактические беседы.

Чечня стала первым регионом, который объявил, что закроет границы с 5 апреля. Местным жителям рекомендовано приехать в республику до этой даты. С 5 апреля в Чечню нельзя будет попасть ни на самолете, ни на поезде, ни на машине. Исключение будет сделано для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Челябинская боласть МВД ГИБДД

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