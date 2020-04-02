Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинскую область в связи со сложной эпидемиологической обстановкой перестали пускать автомобили из других регионов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники ГАИ сузили проезжую часть на границах региона до одной полосы и организовали реверсивное движение. Водителей машин с номерами других регионов возвращают обратно. Проверку проходит весь поток в обоих направлениях.

Через границу пропускают только транзитный транспорт и грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел проводится оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

В Челябинской области введен режим самоизоляции. В регионе подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. В областном центре 75 экипажей ДПС проводят массовые проверки водителей - останавливают их и проводят профилактические беседы.

Чечня стала первым регионом, который объявил, что закроет границы с 5 апреля. Местным жителям рекомендовано приехать в республику до этой даты. С 5 апреля в Чечню нельзя будет попасть ни на самолете, ни на поезде, ни на машине. Исключение будет сделано для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств.