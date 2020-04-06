Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

На просьбу журналистов прокомментировать реакцию в ряде российских регионов на приезд москвичей, которые могут быть разносчиками коронавируса, Песков сказал: "Я бы не сгущал настолько краски. Может быть, какой-то чрезмерный эмоциональный фон где-то в отдельных случаях может присутствовать, к сожалению, но, наверное, вряд ли мы можем одной краской красить все регионы, всю страну", - сказал Песков.

"На этом фоне об этом говорилось неоднократно, и к этому призывал президент России - сейчас нужна дисциплина и ответственное отношение к себе и к своему здоровью", - подчеркнул Песков.

Отвечая на просьбу оценить различные ограничения, принимаемые в разных регионах в связи с распространением коронавируса, Песков сказал: "Регионы наделены полномочиями по определению степени того режима изоляции, который необходим для защиты людей от коронавируса и для того, чтобы предотвратить его скачкообразное развитие".

"С другой стороны, по возможности, необходимо минимизировать последствия этих (ограничительных) действий для экономики региона. Поэтому главы регионов должны на свое усмотрение и, руководствуясь своим собственным анализом, принимать свои меры. Но при этом мы все время оговариваемся - в координации с федеральными властями", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что "какие-то чрезмерные меры, такие как закрытие границ в некоторых регионах, сегодня были раскритикованы председателем правительства РФ, и здесь федеральный центр уже внес определенные коррективы".

"Кроме того, вы знаете, что внимание регионов было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек, воспрепятствование грузовым перевозкам. Это вопрос тонкой настройки", - подчеркнул Песков.

На вопрос, когда можно ожидать окончания такой настройки, Песков сказал: "Это не статика, это процесс в динамике. Ситуация в регионах развивается по-разному. Какие-то регионы открывают определенные производства - там экономика находится в более подвижном состоянии, где-то - наоборот, ситуация требует большей изоляции", - заключил пресс-секретарь российского лидера.