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Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж).

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.

правительство коронавирус

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