Европейские медики сочли самодельные маски бесполезными для защиты от COVID-19

Франк Монтгомери также не считает эффективными в этом плане строительные респираторы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери заявил о бесполезности самодельных масок, которые стали популярны в последнее время.

"Научно польза маски не доказана. Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", - сказал он.

По его словам, самодельные маски, в отличие от медицинских, не фильтруют воздух нужным образом и в целом не нужны. Институт Роберта Коха и Всемирная организация здравоохранения также утверждают, что маску имеет смысл носить заболевшему человеку, чтобы не распространять вирус дальше, а здоровому человеку маска не обязательна.

Помимо самодельных масок люди используют для защиты от вируса строительные респираторы FFP2 и FFP3, Монтгомери также не считает это действенным.

"FFP2 и FFP3 - я всем советую, если у вас после пандемии будет возможность - наденьте эту штуку сами. Через FFP3 правда трудно дышать, через FFP2 еще можно", - добавил он.