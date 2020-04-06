"Детский мир" отказался от телерекламы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Детский мир" приостановила рекламу на телевидении, чтобы не привлекать дополнительных покупателей в торговые точки, которые продолжают работать. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сеть объяснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции сейчас не считает возможным привлекать покупателей в магазины, дополнительно рекламируя товары или проводимые акции. Акции, запланированные в рамках ТВ-кампаний, будут анонсированы во всех заявленных ранее каналах, кроме телевидения.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%. На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".

Магазины сети продолжают работать.

Ранее ритейлер предупредил, что его магазины продолжат работать в дни, объявленные в России нерабочими в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Продолжать работу в этот период могут, в частности, продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости. В конце марта правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров). В этот список вошли 23 категории, в том числе подгузники, пеленки, соски-пустышки, бутылочки для кормления и детские гигиенические средства.

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