Заразившегося COVID-19 Лещенко вскоре выпишут из больницы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Лев Лещенко скоро будет выписан из больницы, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Все нормально, (Лещенко - ИФ) чувствует себя хорошо", - сказал Винокур, уточнив, что певец лежит в палате вместе с супругой Ириной.

В конце марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии. 24 марта певец с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарку с воспалением легких.