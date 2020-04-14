"Группа ГАЗ" оштрафована на 250 000 рублей за очереди на заводской проходной

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Автозаводский суд оштрафовал ООО "УК "Группа ГАЗ"" на 250 000 рублей за очередь на проходной утром 13 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

В очереди рабочие не соблюдали дистанцию в полтора метра, которую предусматривает указ губернатора о введении режима повышенной готовности. Суд решил, что компания нарушила эпидемиологические требования в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ч.1 ст.20.6.1. КоАП). Решение о штрафе в законную силу пока не вступило.

Представитель УК в суде признал вину компании, но просил суд учесть, что нарушение было допущено в первый рабочий день на заводе после простоя. По его словам, сейчас уже эти недочеты устранены.

Завод "ГАЗ" в конце марта приостановил производство в связи с объявлением нерабочей недели для сдерживания распространения коронавируса. 13 апреля предприятие возобновило работу, а местные СМИ опубликовали фотографии очередей у проходной автозавода: там стояли десятки людей, в основном без масок и не на требуемом расстоянии друг от друга.

Пресс-служба группы "ГАЗ" сообщила, что быстро перестроит систему контроля. Утреннюю задержку на проходных там объяснили тем, что перед посадкой в корпоративные автобусы на улице при холодной погоде медленно работали бесконтактные градусники, поэтому температуру измеряли дополнительно на проходных.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин потребовал быстро проверить информацию о возможном нарушении его указа на "ГАЗе". В результате на завод отправилась группа проверяющих с чиновником областного департамента региональной безопасности, полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора. Они составили на УК "Группа ГАЗ" протокол.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Группа "ГАЗ" объединяет более 10 предприятий в регионах, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.