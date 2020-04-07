"Аэрофлот" 7 апреля днем вывезет группу американцев из Москвы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запросил разрешение на рейс Москва-Нью-Йорк 7 апреля, чтобы вывезти из России граждан США, желающих ее покинуть. Как сообщила пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс, авиакомпания заявила, что перебронирует на этот рейс всех, кто должен был лететь 3 апреля.

Тогда рейс отменили. Правительство России решило временно приостановить вывоз граждан, застрявших за границей из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирсуса. Затем чиновники решили возобновить процесс.

Росс предложила согражданам регистрироваться на рейс с вылетом в 14:15 во вторник в терминале F "Шереметьево". Зарегистрироваться на рейс можно до 13:00.

"Еще вчера вечером и сегодня утром в правительстве и "Аэрофлоте" отрицали, что сегодняшний рейс будет, - отметила Росс в твиттере. - Дипмиссия США в России будет энергично добиваться объяснений еще одного необъяснимого изменения решения в последнюю минуту".

Утром Росс говорила "Интерфаксу", что уехать в США хотят несколько сотен американцев, они попросили о помощи, посольство пытается договориться с российскими властями ооб организации чартерного рейса из Москвы.

Пресс-служба российского правительства сообщила, что 7 апреля государство вывезет домой до 1500 россиян, на этот день запланировано семь вывозных авиарейсов. Это будут рейсы Бангкок-Москва, Бангкок - Санкт-Петербург, Бангкок-Новосибирск, Бангкок-Иркутск, Алжир-Москва, Токио-Владивосток, Сеул-Хабаровск.

Авиакомпнаия S7 Airlines сообщила, что получила разрешения на три чартерных рейса во вторник из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск. Проинформировать пассажиров компания должна через смс, всем желающим вернуться в Россию нужно зарегистрироваться через единый портал госуслуг.

Авиакомпания "Аврора" сообщила, что во вторник выполнит чартерный спецрейс Хабаровск - Сеул - Хабаровск и заберет российских граждан из Сеула.