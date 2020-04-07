В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

Гендиректор группы рассказал, как Х5 смогла "удержать Москву", несмотря на заражения сотрудников коронавирусом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group (объединяет торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") может оставить часть сотрудников в режиме удаленной работы и после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, сообщил гендиректор компании Игорь Шехтерман.

"Я уверен, что этот "пилот", который сейчас проходит во всем мире, по работе на удаленке, коренным образом изменит модель управления бизнесом. Для людей это станет привычным", - сказал он.

По его словам, он поручил всем руководителем, сколько сотрудников можно оставить работать на удаленке, чтобы после кризиса компания могла пересмотреть подход к использованию офисного пространства.

Х5 начала переводить офисных сотрудников на режим дистанционной работы в марте. За неделю в Москве на удаленку были переведены 80% офисных сотрудников, сейчас так работает уже 97%. "В регионах на сегодняшний день на удаленке работают 30% сотрудников, и в течение недели мы этот процент увеличим", - отметил Шехтерман.

Компания также сформировала резервные команды сотрудников, чтобы заменить тех, кто должен работать в магазинах на местах и может заразиться. Чтобы снизить контакты сотрудников с посетителями, Х5 дооснащает магазины кассами самообслуживания.

"Но, к сожалению, у нас было несколько случаев в магазинах - сотрудники заболевали коронавирусом. Какие действия мы предпринимаем: мы сразу всю команду магазина выводим на карантин, проводим полную дезинфекцию в магазине, утилизируем весь товар без упаковки и выводим новую команду. Таких команд у нас существует несколько, и, если происходит такой случай, у нас есть сменная команда, которая выходит в магазин", - сообщил Шехтерман.

"В магазинах и на распределительных центрах люди совершают сегодня, я не побоюсь этого слова, героический подвиг. В самый пик спроса мы "удержали Москву" благодаря нашим сотрудникам распределительных центров, нашей логистике, сотрудникам магазинов. На них пришелся самый большой объем работы, ведь в Москве у нас почти 1 500 магазинов", - заявил он.

По его словам, поставщики сетей рассчитывали на типовую потребность и во время ажиотажного спроса физически не могли выполнить 100% возросшего количества заказов. "В результате Х5 максимально увеличила число сотрудников на РЦ, добавил он.

На конец декабря в сетях Х5 было 16 297 магазинов по всей России, это крупнейший ритейлер в стране.