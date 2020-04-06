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Задержанный на Патриарших мужчина с собакой раскрыл подробности инцидента

Задержанный на Патриарших мужчина с собакой раскрыл подробности инцидента
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Москвич Иисус Воробьев, задержанный в субботу за гуляние с собакой на Патриарших прудах, не считает себя виновным, сообщил он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", - сказал Воробьев в понедельник в эфире программы.

По словам мужчины, он вышел выгуливать собаку на Патриарших прудах со стороны улицы Малая Бронная. "Отпустил собаку, обошел метров 100-150, меня окликнул наряд полиции и сообщили, что он (пруд - ИФ) закрыт и здесь находиться нельзя", - поведал Воробьев.

Пандемия коронавируса

"Я попросил одного из полицейских предъявить удостоверение, он не показал", - сказал москвич. По его словам, общение с полицией изначально шло не на повышенных тонах. "У них (полицейских - ИФ) есть видеозапись своя с началом разговора, не знаю, почему они не показывают ее, значит есть что скрывать", - полагает Воробьев.

Он отметил, что просил полицейских дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходящей мимо женщине и не сдержался в выражениях, когда ему запретили.

"Они меня вывели этим своим скотским поведением, и я вот так вот и сказал. Они меня спровоцировали", - сказал Воробьев, комментируя видеозапись, на которой он желает наряду полиции смерти.

Задержание Иисуса на Патриарших

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 4 апреля на Патриарших прудах в Москве выгуливающего собаку мужчину, нарушившего режим самоизоляции. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, сотрудники полиции "неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции".

"На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД "Хамовники", - сказал Васенин.

По его словам, собаку забрала жена задержанного. В отношении гражданина был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент с полицией и гулявшим на Патриарших с собакой москвичом. "Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.

С 30 марта для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. При этом можно передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом (в пределах 100 метров).

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Иисус Воробьев Москва Патриаршие пруды МВД

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