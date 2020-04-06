Задержанный на Патриарших мужчина с собакой раскрыл подробности инцидента

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Москвич Иисус Воробьев, задержанный в субботу за гуляние с собакой на Патриарших прудах, не считает себя виновным, сообщил он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", - сказал Воробьев в понедельник в эфире программы.

По словам мужчины, он вышел выгуливать собаку на Патриарших прудах со стороны улицы Малая Бронная. "Отпустил собаку, обошел метров 100-150, меня окликнул наряд полиции и сообщили, что он (пруд - ИФ) закрыт и здесь находиться нельзя", - поведал Воробьев.

"Я попросил одного из полицейских предъявить удостоверение, он не показал", - сказал москвич. По его словам, общение с полицией изначально шло не на повышенных тонах. "У них (полицейских - ИФ) есть видеозапись своя с началом разговора, не знаю, почему они не показывают ее, значит есть что скрывать", - полагает Воробьев.

Он отметил, что просил полицейских дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходящей мимо женщине и не сдержался в выражениях, когда ему запретили.

"Они меня вывели этим своим скотским поведением, и я вот так вот и сказал. Они меня спровоцировали", - сказал Воробьев, комментируя видеозапись, на которой он желает наряду полиции смерти.

Задержание Иисуса на Патриарших

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 4 апреля на Патриарших прудах в Москве выгуливающего собаку мужчину, нарушившего режим самоизоляции. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, сотрудники полиции "неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции".

"На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД "Хамовники", - сказал Васенин.

По его словам, собаку забрала жена задержанного. В отношении гражданина был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент с полицией и гулявшим на Патриарших с собакой москвичом. "Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.

С 30 марта для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. При этом можно передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом (в пределах 100 метров).