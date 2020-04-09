В Узбекистане запретили выгуливать собак чаще раза в день

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В городах Узбекистана в связи с распространением COVID-19 введено ограничение на выгул домашних животных, теперь гулять с собакой разрешается один раз в день и на расстоянии не дальше 100 метров от дома, сообщила в четверг пресс-служба министерства юстиции республики.

Такое решение приняла республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас в Узбекистане подтверждены 555 случаев заражения , выздоровели 30 пациентов, трое заболевших умерли.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены инфицированные, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение пандемии.