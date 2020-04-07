Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать от экспертов-вирусологов, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране, введенный в связи с коронавирусом, и каковы их прогнозы на ближайшую перспективу.

На совещании с экспертами по борьбе с распространением коронавируса он задал вопрос, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают.

"Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" - спросил Путин на совещании, отрывок из которого показали в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В совещании, наряду с профильными руководителями - вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, главой Минздрава Михаилом Мурашко, помощником президента Максимом Орешкиным, принимают участие руководители и представители научно-исследовательских организаций, медицинских центров, которые занимаются вопросами борьбы с вирусом, в том числе разработкой вакцин, поиском схем медикаментозного лечения.

Президент также отметил, что в ходе совещания хотел бы услышать оценки перспектив создания вакцин от коронавирусной инфекции.

"Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна - вирусологи", - добавил президент.

Российский лидер также констатировал, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. В борьбе с этим заболеванием нужно брать на вооружение опыт других стран и стараться избежать повторения чужих ошибок.

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. Продлева нерабочую неделю, Путин подчеркивал, что этот период может быть пересмотрен.

По данным на 7 апреля, число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1 154 - впервые превысило показатель в 1 тысячу человек. За весь период зарегистрировано 7 497 случаев COVID-19, всего умерли 58 человек, выздоровели - 494.