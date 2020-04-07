Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса в России дадут результат примерно через неделю, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

На совещании президента РФ Владимира Путина с экспертами по борьбе с распространением коронавируса он сообщил, что примерно тогда же можно будет сказать более точно, можно ли сократить период выходных дней.

"Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю", - сказал Кутырев.

Он отметил, что "важно продолжить работу по профилактике, а "ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов".

Отвечая на прямой вопрос Путина, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, Кутырев заявил, что это также станет понятно через неделю.

"Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости", - сказал Кутырев.

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. Продлевая нерабочую неделю, Путин подчеркивал, что этот период может быть пересмотрен.

В ходе совещания президент задал вопрос, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают.