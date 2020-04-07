Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса в России дадут результат примерно через неделю, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

На совещании президента РФ Владимира Путина с экспертами по борьбе с распространением коронавируса он сообщил, что примерно тогда же можно будет сказать более точно, можно ли сократить период выходных дней.

"Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю", - сказал Кутырев.

В РоссииПутин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периодаПутин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периодаЧитать подробнее

Он отметил, что "важно продолжить работу по профилактике, а "ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов".

Отвечая на прямой вопрос Путина, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, Кутырев заявил, что это также станет понятно через неделю.

"Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости", - сказал Кутырев.

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. Продлевая нерабочую неделю, Путин подчеркивал, что этот период может быть пересмотрен.

В ходе совещания президент задал вопрос, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

5
Хроника 09 января – 07 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России сложной, но не безнадежной

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Минфин предложил исключить букмекера "Фонбет" из списка системообразующих организаций

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Россия помогает другим странам с COVID-19, так как у нее есть все необходимое, заявили в Минпромторге

В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');