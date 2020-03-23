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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

На голосование по Конституции в Москве потратят более 600 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На подготовку и проведение в Москве общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет израсходовано 603,9 млн рублей из федерального бюджета.

Решение о распределении этих средств было принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник. Так, 57,5 млн рублей на исполнение своих полномочий в период голосования израсходует МГИК, остальные 546,4 млн рублей будут направлены нижестоящим избирательным комиссиям.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов пояснил, что порядка 90% этих денег потратят на оплату труда членов избирательных комиссий. Кроме того, эти средства направят на установку КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), печать бюллетеней и другие нужды.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию назначено на 22 апреля. Ермолов ранее сообщил, что у москвичей будет возможность проголосовать по внесению поправок в Основной закон дистанционно - в электронном виде - в течение четырех дней, с 19 по 22 апреля.

Хроника 15 января – 23 марта 2020 годаИзменение Конституции
МГИК Москва Юрий Ермолов

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