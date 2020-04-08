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Бытовой газ взорвался в жилом доме под Нижним Новгородом

Пять человек спасены, один остается под завалами

Бытовой газ взорвался в жилом доме под Нижним Новгородом
Архивное фото
Фото: Vostock-photo

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В жилом доме под Нижним Новгородом произошел взрыв бытового газа поздно вечером во вторник, как минимум один человек находится под завалами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Взрыв газо-воздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинское под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек", - сказали в пресс-службе.

Пять человек, включая ребенка спасены, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что привело к обрушению двух этажей между подъездами.

Со своей стороны, информированный источник сказал "Интерфаксу", что "взрывной волной полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между двумя подъездами".

"Поиски пострадавшего ведутся вблизи эпицентра взрыва под обломками квартиры на первом этаже", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области журналистам сказали, что сейчас спасатели пытаются освободить из-под завалов человека. Кроме того, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС.

Филинское Нижегородская область

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