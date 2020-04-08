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Оказавшийся под завалами после взрыва газа в Нижегородской области жив

Один человек госпитализирован, пятерых осматривают медики

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Житель дома в селе Филинское Нижегородской области, оказавшийся под завалами после взрыва газового баллона в доме, подает признаки жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"Житель дома, находящийся под завалами, подает признаки жизни", - сказал собеседник агентства.

Спасатели разбирают завалы, но подобраться к пострадавшему вплотную пока не удалось.

Кроме того, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что одного человека после взрыва доставили в больницу, еще пятерых осматривают медики. Собеседник агентства не уточнил характер травм, полученных пострадавшими.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что жильца, оказавшегося под завалами, ищут "вблизи эпицентра взрыва под обломками квартиры на первом этаже".

Взрыв бытового газа в двухэтажном доме в селе Филинское Нижегородской области произошел во вторник около полуночи. Спасены пять человек, в том числе ребенок. Как минимум один человек оказался под завалами.

По словам источника, "взрывной волной полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между двумя подъездами".

Филинское Нижегородская область

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