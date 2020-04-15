В Красноярском крае задержана подозреваемая в повреждении буддистской ступы кувалдой

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае полицейские задержали женщину, которую подозревают в том, что она кувалдой разбила буддистскую ступу рядом с деревней Сухая. В ее отношении возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Красноярском крае агрессивная женщина со словами о коронавирусной каре кувалдой разгромила буддийскую ступу "Бодхи". pic.twitter.com/hgkI9k91FM — ВЕСТИ (@vesti_news) April 14, 2020

О повреждении ступы полиции днем ранее сообщил очевидец. Запись инцидента появилась в соцсетях. Полиция начала проверку.

Подозреваемую задержали вечером 14 апреля. Это оказалась местная жительница 1967 года рождения. МВД опубликовало видеозапись ее допроса. Она призналась, что разбила сооружение со статуэткой Будды рядом с родной деревней и скинула статуэтку, и попросила прощения у всех, кого могла оскорбить своими действиями.

Ступа - буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение. Буддисты верят, что разрушение ступы считается деянием из так называемых "пяти грехов незамедлительного воздаяния", а именно пролитием крови Будды, и влечет за собой неотвратимое перерождение в аду сразу после этой жизни.